新捷运指出,由于发生一起意外,裕廊工业区贲耐段(Benoi Sector)一带的253号巴士服务受影响,巴士将不会停靠该路段的八个巴士站。

《联合早报》将继续了解更多详情。

Please be informed that Svc 253 will be diverted along Benoi Sector due to an accident. 8 bus stops will be skipped.