本地高等学府为国人提供新兴技能培训课程

我国高等学府及指定的私人培训业者推出了一系列的短期课程，助工作人士掌握政府确定的八个新兴领域中的相关职业技能，为未来经济转型做足准备。

教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康今早为第三届终身学习节主持开幕仪式时做出以上宣布。

精深技能发展局（简称精深局）推出了主要由六所公立大学、五所理工学院，以及工艺教育学院等12所高等学府提供的技能创前程新兴技能系列（SkillsFuture Series，简称新技能系列）培训课程，目前已有超过400个课程供公众报名。

除了高等学府，少数的课程也由指定的私人培训业者提供。

精深局是根据产业转型蓝图（Industry Transformation Map），制定了新技能系列课程应着重的八个新兴领域。它们分别是数据分析、金融、科技化服务、数码媒体、网络安全、创业、先进制造技术，以及城市方案。

新技能系列课程的平均培训时间为25个小时，并分为初级、中级与高级三个级别，让工作人士根据自身的技能程度与职业需求挑选合适的课程。

精深局将在下来三年斥资超过7000万元为新技能系列课程提供津贴。

新加坡公民与永久居民报读课程将能享有70％学费津贴，精深局指出，八成的初级课程在获津贴后学费低于500元。国人可使用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）支付剩余学费。

精深局接下来将与雇主、业界伙伴以及工会进行咨询，进一步推出更多新技能系列课程，料比目前多两倍。

精深局估计，新技能系列课程最初将为约1万名国人提供培训，到2020年料每年会让5万名国人受惠。

王乙康致辞时指出，加大高等学府在成人职业培训方面的角色，将能配合目前雇主和私人培训业者所提供的培训，为国人提供更多提升职业技能的管道。

但他也说，由于资源有限，为职业培训课程投入资金的同时，教育部将考虑调整目前为公立大学硕士课程所提供的拨款，但任何改变将会在2019年之后才落实。

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