英国查尔斯王子伉俪明起访问新加坡

（联合早报网讯）英国王储查尔斯王子与夫人卡米拉明天到我国展开四天访问。这也是查尔斯王子在1979年正式访问新加坡之后，第二次来访。

下月14日将庆祝69岁生日的威尔斯亲王查尔斯，与首次正式访问新加坡的康沃尔公爵夫人卡米拉（70岁）后天将到总统府，并在正式欢迎仪式结束后与哈莉玛总统和李显龙总理会晤。我国也会以查尔斯伉俪之名，举行胡姬花命名仪式。

新加坡外交部星期天发文告说，这次访问再次肯定了新加坡与英国之间具有历史意义，且源远流长的关系。

文告指出，由于查尔斯伉俪对艺术、文化遗产的保留，以及跨宗教关系有所关注，因此访新期间将参观由新加坡回教理事会成立的“和谐中心”（Harmony Centre）和新加坡国家美术馆，并出席一场共和联邦写作活动。

查尔斯伉俪也会到竖立在滨海公园（Esplanade Park）的世界大战阵亡战士纪念碑（Cenotaph）献花圈。

《联合早报》之前报道，查尔斯官邸克拉伦斯宫本月4日发文告，指查尔斯王子伉俪应英国政府要求，于本月30日启程前往新加坡、马来西亚和印度展开11天访问，在2018年4月英国主持共和联邦国家首脑峰会前与这三个共和联邦国家同庆双边伙伴关系。

这也是继英女王伊丽莎白二世与夫婿菲利普亲王2006年对我国展开国事访问以来，英国皇室对我国展开的最高级别访问。我国上任总统陈庆炎博士也在2014年展开首个新加坡对英国的国事访问。

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