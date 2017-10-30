美国股市上周五在科技股的带动下，大受提振。 纳斯达克指数和标准普尔500指数皆创下历史新高。

道琼斯指数收高0.14%至2万3434.19点；标普上升0.81%至2581.07点；纳斯达克指数收涨2.2%至6701.26点。

新加坡海峡时报指数上周五涨0.9％或30.19点，闭市报3386.44点。

凯德集团旗下的服务公寓业者雅诗阁（Ascott）取得经营两个服务公寓项目的合同。这两个项目位于莱佛士坊和梧槽路一带，共有600多个单位，是雅诗阁在本地规模最大的两座服务公寓。这两个项目将冠上馨乐庭（Citadines）品牌，预计会分别在2021年和2020年开业。 联志工业（Combine Will Industrial）将以1亿人民币（约2054万新元）脱售所有东莞联志企业管理有限公司（Dongguan Lian Zhi Business Management）的股权，给维科控股（Veken Group）。维科控股同时也以6000万人民币，向忠信制模（Altrust Precision Tooling）收购公司持有的东莞忠信企业管理有限公司（ Dongguan Zhong Xin Business Management）所有股权。 振顺控股（CSC Holdings） 、华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）和 康威医疗（Healthway Medical）发布盈利预警。 华联力宝医疗的中国下游子公司上海医霖医疗咨询管理有限公司（Shanghai Yilin Medical）和无锡医霖健康管理有限公司（ Wuxi Yilin Health Management），遭一名投资者林高坤起诉。该投资者声称曾在2014年6月同无锡医霖签署合约，由无锡医霖代为持有上海医霖医疗71%的股权，为他投资入股做准备。华联力宝医疗表示，公司将展开抗辩。 印度尼西亚金矿公司维利顿资源（Wilton Resources）要求在今天恢复交易。公司上周四要求暂停交易，以宣布一项总额为1350万美元的项目融资计划。 奕丰集团截至2017年9月30日的第三季净利同比上升21.5%至232万元。营收同比上升24.9%至2623万元，扣除佣金和支付第三方金融顾问费用后的净营收则上升 21.9%至1302万元。 每股盈利上升0.88元，去年同期为0.72元。净资产总值为30.44分，比去年同期的29.92分稍高。集团董事提议每股派发0.75分的股息。

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