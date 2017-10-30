金融服务业产业转型蓝图推出

新加坡金融管理局（MAS）今天发布金融服务业的产业转型蓝图（industry transformation map），目标是推动金融领域每年取得4.3％的实际增值，以及2.4％的生产力增长。这将比我国整体经济增长来得高。

产业转型蓝图也旨在每年为金融服务业创造净3000个工作，以及每年为金融科技领域创造额外净1000个工作。

教育部长（高等教育与技能）兼国防部第二部长以及金管局董事会成员王乙康今天在金融服务业产业转型蓝图发布会上，勾勒了我国金融服务业的愿景，即成为一个连接全球市场、支持亚洲发展以及为我国经济服务的亚洲领先的全球金融中心。

金管局指出，我国金融领域前景维持乐观，亚洲持续增长也将带来更多融资与风险管理方案需求。不过金融服务业也面对科技影响，因此我国金融领域必须转型，以维持竞争力和与时进。

金融服务业的产业转型蓝图将从三大方面着手。首先，在商业策略方面，新加坡旨在成为领先的国际财富管理枢纽、基金管理和落户的亚洲枢纽、亚洲时区的全球外汇价格发现（price discovery）和流动中心。

为推动亚洲发展，金管局也将跟业界合作，将新加坡发展成为亚洲筹集资本和企业融资中心。亚洲全套基础设施融资枢纽、领先的亚洲固定收入中心、以及亚洲保险和风险转让的全球资本平台。

其次，在创新和监管方面，金管局将通过监管沙盒促进创新商业模式、加强金融机构的网络安全、以及采用科技来简化金融机构的监管合规。

最后，在就业和技能方面，金管局将扩大金融服务业的人才库，加强新入行和中期转换职业跑道的专业人员、经理、执行人员与技师（PMET）在资讯科技等方面的专业技能。PMET也会通过专业转换课程，重新培训并重新部署到新工作岗位。

金管局也会通过外派工作和旗舰性课程等方式，培养本地金融领袖。该局还会通过聘请和重新聘请的行业标准，改善金融业的人事部作业守则。

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