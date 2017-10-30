青年假扮警察洗劫男子 被判监3年鞭12下

青年和同伙通过同志交友应用把下手目标引出来后，假扮警察将对方洗劫一空。

青年张明家（29岁，译音）承认夜间打抢、假冒警察和传递假信息的控状，被判最低刑罚监禁三年和鞭打12下。

去年8月25日，张明家的同党依斯干达（41岁）假扮洋汉上同志交友应用Grindr与一名男子（27岁）搭讪。

根据案情，当天晚上约10时45分，男子应约来到基里玛路（Guillemard Road）的一个巴士站。依斯干达在车站前等候男子，张明家则躲在车站后的阴暗处。

男子抵达后，两人一前一后围堵他，张明家亮出易通卡和手电筒声称是警察。他谎称易通卡是警员证，指示男子把普拉达（Prada）斜肩包交给他检查。

张明家强拉男子的包包，由于男子不肯松手，依斯干达涉嫌把手环在他的脖子上。同一时间，张明家拨通999报案热线，称自己是非执勤警员要求核对嫌犯资料，想借此制造他已向警署备案的假象。

经过一番挣扎和拉扯，男子跌跌撞撞地逃到马路上向一部德士救助。

失窃的普拉达斜肩包价值1000元，里头装有苹果笔记电脑、古驰（Gucci）钱包和现金等，所有物品总值3094元。张明家和依斯干达事发隔日被捕。

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