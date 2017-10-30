早上7时45分前搭地铁 可享有五角折扣

公共交通理事会完成今年的车资检讨工作，决定全面调低平日早上尖峰时段之前的地铁车资，但在其他时段搭地铁及巴士车资则维持不变。

从12月29日起，平日（公共假日除外）早上7时45分之前，在任何地铁站入闸的乘客将可享有最高五角钱的车资折扣。在这个时段之后搭地铁，以及巴士乘客的车资则维持不变。

为进一步分散繁忙时段的乘车需求，公交理事会宣布调低平日早上尖峰时段之前的地铁车资，这项措施将在整个地铁网络实施，而不只限于现有免费乘搭地铁计划所涵盖的市区18个指定地铁站。

公交理事会主席马格纳斯（Richard Magnus）说：“目前已在早上尖峰时段之前出行的约30万名地铁乘客将可享有较低的车资。”

“我们希望调低早上尖峰时段之前的车资，会鼓励更多地铁乘客提前出门搭车。他们不但可支付较低的车资，还可享有较舒适的车程。以这种方式分散乘车需求，可更有效地使用我们的公交系统，让非繁忙时段的客容量可更好地善加利用。”

根据车资调整方程式，今年的车资顶多可调低3.9％，加上去年剩下来的1.5％减幅，车资最多能调低5.4％。

公交理事会决定把其中2.2％的车资减幅，用于调低早上尖峰时段之前的地铁车资，剩余3.2％的减幅则留到下一次车资检讨时进行，以更均匀地分散能源价格的影响。

公交理事会也检讨了免费乘搭地铁和非繁忙时段乘车月票（Off-Peak Pass）这两项试验计划的成效。

理事会发现，在早上尖峰时段之前提供车资折扣，有效鼓励地铁乘客提早搭车，进而减低尖峰时段的需求。免费乘车计划自2013年6月推行以来，早上最尖峰时段的乘客量减少了7％。

相比之下，非繁忙时段乘车月票只吸引了少过200名地铁用户改到非繁忙时段搭车。

当局因此决定全面调低平日早上尖峰时段之前的地铁车资，并建议停止免费乘车计划和非繁忙时段乘车月票的试验。

交通部已接受公交理事会的建议，同意在这两项试验年底到期后停止计划，并把早上尖峰时段之前的较低地铁车资优惠，扩大到低收入员工和残障者。

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