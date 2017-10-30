四本外国回教书籍在新加坡被禁

（联合早报网讯）四本回教书籍被发现含有极端宗教观点，从明天起被禁止在本地流通。

通讯及新闻部今天发文告说，这些外国刊物印有不良教义，可能导致社会分离，并散播不信任、仇恨，甚至暴力。

当局在不良刊物法令下将以下书籍列为禁书，分别为“Kitab Tauhid 1”“Siri Buku Aqidah - Kitab Tauhid”“Al-Wajiz - Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah As-Shahihah”和“Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim - Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah”。

禁书令从明天起生效，持有这些书籍的公众应主动交给警方。在法令下，发行或持有违禁刊物都属违法，违例者可被判罚款、监禁或两者兼施。

今年6月，本地回教宗教师拉苏尔（Rasul Dahri）的九本著作也在该法令下被禁。

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