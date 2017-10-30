滨海湾浮动舞台改名为“国民服役广场”

原为国庆庆典临时举办地点的滨海湾浮动舞台将重新发展为永久建筑与空间，成为未来国庆庆典的主要举办场地。

李显龙总理今晚出席于滨海湾浮动舞台举行的国民服役50周年（NS50）答谢晚宴时宣布以上消息。

李总理透露，重新发展后，浮动舞台将改名为“国民服役广场”（NS Square），象征我国对延续国民服役的承诺，以及肯定代代国民服役人员所做出的贡献。

“国民服役广场”的观众座位将比浮动舞台多，好让更多国人体验现场观赏国庆庆典的感受。

不过，具体的座位数量以及竣工日期目前还未确定。浮动舞台可容纳约2万7000名观众。

除了举办国庆庆典，“国民服役广场”也会是武装部队举行基本训练结业及作战单位退役等仪式的场地，并增设一个以国民服役为主题的展览区。

李总理也提到，该广场将来也能举行社区活动、艺术表演以及周末市集等。

浮动舞台在2007年首次举办国庆庆典。虽然最初只是作为国家体育场重建期间举办国庆庆典的临时地点，但这些年来却多次获选为庆典场地，包括今年。

国防部长黄永宏医生今年8月曾透露，浮动舞台明年将第九次获选为国庆庆典场地。他当时指出，这虽然有别于原先选用国家体育场的计划，但他认为应趁还能使用浮动舞台时多加利用这个临时地点。

过去三年的国庆庆典都选用不同的场地。2015年，国人在政府大厦前大草场庆祝国家独立50周年，去年的庆典则重返国家体育场，但其使用费引起了争议。

媒体当时报道，政府在现行协议下可免费使用国家体育场45天，不过由于这不足以完成庆典的筹备工作，国防部要求经营国家体育场的体育城再拨出35天。体育城为此一度开出2600万元的高价，不过据报道，双方经磋商后已把费用减至1000万元。

NS50答谢晚宴由国防部和内政部联办，以肯定全职国民服役人员和战备人员的付出。今晚的晚宴共有约1500人出席，李总理也在晚宴上颁发了“年度战备人员奖”给28名武装部队和内政团队的战备人员。

出席晚宴的也有黄永宏、副总理兼国家安全统筹部长张志贤、总理公署部长陈振声、教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康、总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明，和国防部兼外交部高级政务部长孟理齐博士。

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