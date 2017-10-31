碳定价法案将展开公共咨询

国会明年一旦通过碳定价法案，政府便会从2019年1月1日起，向所有排放2万5000公吨或更多温室气体的碳排放大户征收碳税。环境及水源部也从即日起，就草拟的碳定价法案展开六个星期的公共咨询活动，收集公众与业者反馈。

届时，这些碳排放大户每排放一公吨的温室气体，就须缴交10元至20元的碳税。政府将在较迟时公布确切的碳税定价。

根据环境及水源部日前与媒体分享的草案，现有碳排放大户会在2019年1月1日注册为纳税设施，根据之前提交的温室气体监控方案，密切监督全年的温室气体排放量。

隔年，企业须在6月30日前提交2019年经第三方审计后的排放量报告，若排放至少2万5000公吨的温室气体，企业将须在9月30日前上缴等同2019年碳排放量的碳信用额（carbon credits）。

换言之，若一个设施在某一年排放6万8000公吨的温室气体，它将须向国家环境局购买6万8000个碳信用额，并在隔年9月底前上缴这6万8000个碳信用额。

根据草案，企业注册人若没按时上缴碳信用额，除了须立即支付所欠碳税外，还面对相等于总税额5％的罚款，若在60天内还未上缴，每月则面对另外1％的罚款。

公众可从即日起上民情联系组（REACH）网站查看草案意见征询书，并在12月8日前通过电邮MEWR_CPBill@mewr.gov.sg，向当局提出意见。

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