华侨银行庆祝85周年推出新书

大数据、物联网、人工智慧等迅速改变了银行、保险和专业服务的商业模式，金融服务领域料会有美好的前景。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤出席华侨银行85周年新书推介仪式致词时表示，新加坡是世界五大金融中心之一，也是世界第三大外汇中心。

“金融管理局、银行和金融机构都采用科技和创新，并正在深化劳动队伍的技能，让他们可以为数码经济带来的机会做好准备。”

他举例，华侨银行的“The Open Vault at OCBC” 新金融科技单位，与金融科技起步公司合作制定创新解决方案。这可以促进金融科技领域的增长，也会创造新工作。

张志贤也忆述，父亲张祯源在1970年带他见证华侨银行为兴建新大厦而搬迁到临时工作场所的过程。

“那过程非常壮观。起重机举起大型保险箱，再移送到临时场所。”

张志贤的这段回忆记载在华侨银行的新书《Wind Behind the Sails》。华侨银行主席黄三光、行政总裁钱乃骥与董事李迪士博士，以及50逾名董事会成员、管理层和职员出席新书推介仪式。

新书记载了华侨银行过去85年的点滴，也叙述了它如何随着新加坡的建立和成长在金融界蓬勃发展。

新书也带出诚信、节俭，以及长期观点这三个价值观如何让它们克服重重困难。它记载的事件包括华侨银行于1985年在澳大利亚设立附属银行，面对多年的赤字并转亏为盈，但还是决定结束附属银行业务。新书也谈及近期收购香港永亨银行（Wing Hang Bank）遇上Elliott Capital的挑战，但最终还是落实收购计划，打下漂亮的一仗。

黄三光致词时说，银行成立至今这85年来并不是一帆风顺，而且成功也并非注定的。他们经历了二战时期、亚洲和全球的金融危机，并得在迅速改变的地缘政治、银行及监管环境中做出调整。

“我们克服了每一个挑战，而且变得更加坚强。”

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