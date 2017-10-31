哈莉玛总统设宴款待查尔斯王子伉俪

我国两年后将庆祝现代新加坡开埠200周年。新加坡因为共和联邦历史，与英国发展出多方面密切关系，下来也会继续与英国深化和开拓双边关系。

哈莉玛总统星期二晚上在总统府设宴，款待来新访问四天的英国王储查尔斯王子与夫人卡米拉。

哈莉玛致辞时形容新加坡与英国的关系丰富多元、持久不朽，而新英两国历史可追溯至莱佛士爵士于1819年登陆新加坡。在那之后，新英双边关系的密切，从贸易、语言、国家治理和法律体制的模式、建筑，乃至人际关系显而易见。例如，新英双边贸易额度是我国国内生产总值的三倍、在本地营业的英国企业超过4000家，而旅居本地的英国人约有四万，是东南亚国家当中人数最多的。

查尔斯王子则形容英新两国的互信和相互了解，建立在“真实的友谊”之上。他也回忆自己1979年访新时，已故建国总理李光耀邀他到一个“小型午宴”，结果多数内阁部长都出席，还上了20多道菜，查尔斯王子还说自己在午餐后，感觉智力备受考验。

威尔斯亲王查尔斯（68岁）与康沃尔公爵夫人卡米拉（70岁）今天上午展开官方行程，抵达总统府在正式欢迎仪式结束后，先与哈莉玛总统会晤。查尔斯过后与李显龙总理会晤，而卡米拉则与李总理夫人何晶茶叙。

查尔斯伉俪过后到滨海公园的世界大战阵亡战士纪念碑，向在两次世界大战中牺牲的英国、新加坡和共和联邦士兵献花圈致敬。

查尔斯王子午后则到由新加坡回教理事会成立的“和谐中心”，与本地十大宗教领袖、青年领袖和学生等30多人进行闭门交流。为表彰查尔斯王子极力推广宗教间的交流与和谐，埃及阿兹哈大学曾特别颁发荣誉博士学位给查尔斯王子。

在场的还有主管回教事务的通讯及新闻部长雅国博士。他在交流会前简短致辞说：“要确保社会团结一致，除了制定法律，也要通过相互交流和了解，才能推广和谐。……自911恐袭后，回理会在推广跨宗教和跨文化的工作上一直保持前瞻性，而最重要的是各宗教的领袖也认为这是团结的良机。”

查尔斯王子到和谐中心的同时，卡米拉夫人则到淡马锡初级学院参观，并参加为共和联邦写作比赛参与者举办的工作坊。与她交流的其中一名淡马锡初院生去年在这项比赛中荣获亚军。这个奖项自1883年举办至今，而李总理也曾获奖。

在出席晚宴之前，查尔斯王子也到麦里芝蓄水池的树顶吊桥（Tree Top Walk）步行，并向环保人士和看守员（ranger）等交流，以了解这个自然保护区的多项计划和我国的生物多样性。

我国明天将举行以查尔斯伉俪之名为胡姬花命名的仪式。哈莉玛总统致辞时也透露，查尔斯王子会到中峇鲁组屋区走访。其他行程包括参观新加坡国家美术馆和一些学府及英国企业。

查尔斯王子来访是继英女王伊丽莎白二世与夫婿菲利普亲王2006年对我国展开第三次国事访问以来，英国皇室对我国展开的最高级别访问。

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