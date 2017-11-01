报业控股将在今天完成汉语文中心收购交易

（联合早报网讯）新加坡报业控股收购本地教育机构汉语文中心大部分股权的交易将在今天完成，结合彼此在新闻与文化教育领域的优势，进一步推动华文教学。

报业控股今年8月初宣布，将以850万元收购汉语文中心75％的股权，以成立合资公司的方式，发展以学生和成年人为对象的华文教育课程及活动。

合资公司成立后，汉语文中心改名为汉文教集团。报业控股将在完成收购交易时支付480万元，并在达到业绩目标后支付剩余投资额。汉语文中心创办人兼校长韩永元继续持有剩余的股权。

报业控股华文媒体集团主管李慧玲透露，汉文教集团将把更多重心放在提供成人课程方面。这包括提供有关当代中国基本知识的短期课程，有别于市面上一些仅教导商用华文的成人班。

韩永元则透露，汉文教集团已扩大师资队伍至108人，其中有10人曾在主流教育体制内担任教学或课程规划工作。此外，集团已开始对课程内容进行修改，在原有基础上增加华族文化元素。例如，在每一堂课设定5至10分钟的“文化点心”时间，由教师根据课程内容介绍相关的文化知识；又或是每个月设定30分钟的“读报时间”，让学生阅读《小拇指》《大拇指》和《逗号》摄取新闻知识。

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