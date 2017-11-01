榜鹅与武吉班让 明年试用共用包裹储物柜

从明年下半年起，榜鹅与武吉班让的居民可从组屋楼下的储物柜里，领取从网上订购的货品。

负责在全国推行共用包裹储物系统（federated lockers）的资讯通信媒体发展局（IMDA）今早宣布，会在榜鹅与武吉班让的组屋区展开为期半年至一年的储物柜试验。

共用包裹储物柜的最大特点是能让各个快递服务业者使用。

目前市面上的储物柜都是由个别快递业者装置的，其他业者无法使用。要让个业者都能使用储物柜，就需要一套能衔接不同购物网站、快递业者和递送员的开放式平台，以处理大量的订单和复杂的协调工作。

榜鹅与武吉班让的组屋区预计需要共75台储物柜，每个储物柜可供大约14座组屋的居民使用，对居民而言，离住家250公尺内的范围就有一台，可说是颇为密集。

当局也有意在地铁站放置储物柜，目前仍在考虑是否在榜鹅地铁站和武吉班让地铁站安装。

如果试验成功，当局将在全国推行这项计划。

资媒局也在昨天公布物流业数码化计划（Logistics Industry Digital Plan）。这是政府推出的第一个数码化计划。

当中较引人注意的项目，是资媒局同本地科技公司VCargo Cloud、物流业者波洛莱（Bollore）和Dimerco Express，以及保险公司LCH Lockton，联合推出的货运集结网站。

中小型货运代理商和船运公司能在网站上把货运船的剩余运输空间，以优惠价租出去。

财政部长王瑞杰昨天在未来经济会议上致辞时说：“类似这类涉及多方的合作，能让许多企业受益，并提振业界发展。我们需要更多工组织和领袖参加这类合作计划，对所在的领域和其他领域提出意见。”

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