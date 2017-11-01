黄循财：我国食品工业与城市农作可成为新增长行业

新加坡的食品保障已达到一定水平，如今有机会利用自身在科技、食品制造和物流业等方面的优势，将本地食品工业及城市耕作发展为一个新增长产业，而其中一个方法是成立食品工业“集群”，让利益相关者通过资源共享，增加效率及加强创新。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财，今早在第三届食品工业研讨会上致词时说，要将食品行业重新定位为我国的一个新增长行业，可考虑开发食品工业相关活动的“集群”（clusters），例如，将城市农场集中在一起，加强彼此协作，以便更快地享有先进科技、更优良的饲料或农作资源，或更好的食品加工选项。

另一方面，黄循财也指出，食品公司如果促进联系和合作，可通过共享设施和批发网络等方式，降低成本，同时也能携手推动创新。

黄循财说，将食品工业发展为新兴产业，也能进一步促进我国的食品供应的保障。

他描绘我国城市农作未来可达至的愿景时说，本地农场运用室内垂直养殖技术，每公顷土地上如果能生产2000吨蔬菜和1000吨的鱼，这意味，我国有望能在100公顷土地上，生产国人所食用鱼量的一半，以及所食用蔬菜的三成。

黄循财说，我国之前已通过建设基础设施、集中行业业者，以及扶持本地公司等方式，陆续成立了本地的制造业、生物医药等产业，如今也有潜力将食品行业打造为新增长行业。

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