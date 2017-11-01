政府新计划 助伤病停职者早复工

人力部启用全新计划，协助因伤病而停职的员工尽早重返工作岗位。

“重返工作岗位”（Return to Work）计划提供全方位措施，包括与政府医院合作，安排专业护理人员照料个别伤病停职的员工，其职责包括让他们进行物理治疗、观察其康复进展，并在必要时与雇主合作，重新设计员工职务以尽早让他们复工。

人力部政务部长陈振泉今天为计划主持推介仪式时也宣布，为了鼓励企业安排员工加入计划，政府将拨款50万元，资助企业作出相关调整，包括重新设计工作职务、办公场所或增购安全配备等，让伤病停职员工可以尽早复职。

陈振泉也是总理公署兼外交部政务部长。他说：“虽然我们提倡以防范为主，避免工伤意外发生，但有时候，事故仍可能发生，进而影响家人及雇主……国际调查显示，伤病停职者离开工作岗位时间越久，就越难复职，工作能力也不如前，我们因此有必要进一步协助这群人。”

他补充说：“很多人以为必须完全康复后才能返回工作岗位，其实不然，只要伤病情况稳定，雇主能重新设计职务范围以配合员工情况，让员工边工作边恢复健康。”

陈振泉今年3月，在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，宣布推出重返工作岗位计划的消息。

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