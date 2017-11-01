zaobao.sg直播节目《新闻抢先看》荣获国际奖项

zaobao.sg直播节目《新闻抢先看》获得肯定，荣获世界报业和新闻出版总协会和谷歌所颁发的亚洲数码媒体奖。

《新闻抢先看》今年5月2日启播，让观众第一时间掌握晚间报章《新明日报》和《联合晚报》当天的重点新闻。该节目今天（1日）在亚洲数码媒体奖颁奖礼上获颁“最佳社交媒体互动”组别银奖。

亚洲数码媒体奖是年度奖项，旨在表彰通过数码媒体工具积极应对新闻消费变化的出版商。除了“最佳社交媒体互动”，亚洲数码媒体奖的奖项还包括“最佳新闻网站”、“最佳网络视频”、“最佳数码广告”和“最佳创新新品”等。其中，新加坡报业控股旗下的《海峡时报》荣获“最佳网络视频”银奖等八个奖项。

“最佳社交媒体互动”组别的金奖由同是报业控股旗下的公民记者网站Stomp夺得，来自印度尼西亚的AkuIndonesia项目则收获铜奖。

报业控股华文媒体集团主管李慧玲说：“这个奖具有双重意义。首先，《新闻抢先看》需要《联合晚报》、《新明日报》和zaobao.sg三个部门的紧密合作。不少同事参与直播节目，在镜头前与观众互动都表现得自然而且自信。与此同时，zaobao.sg通过这个节目带动两份纸媒进军社交媒体世界，并成功将两份晚间报章的触角延伸至更多的数码读者。创新为我们开拓了新的受众群。”

华文媒体集团数码总编辑兼《联合早报》副总编辑韩咏梅说：“新闻抢先直播是一个zaobao.sg独创的节目，开始的时候只是一个很初步的点子，器材也很简单，就是用一台手机做自拍，上载到面簿和RingsTV直播平台。在同事们不断自我提升下，直播内容越做越顺畅，也吸引了一批新的观众，这说明了数码科技虽然给媒体带来颠覆性的影响，但只要我们用心把内容做好，科技其实也能帮助我们创造更多可能性，扩大我们的受众和市场。”

《新闻抢先看》由zaobao.sg数码记者李丽敏（前排左起）、刘永健和李宇庭主持。《新明日报》记者赖凌杉（第二排左）和吴睿明（后排左），以及《联合晚报》记者李熙爱（第二排右）和余忠达（后排右）曾上节目分享要闻。

《新闻抢先看》在每周一至五（公定假日除外）下午4时30分，通过早报面簿和RINGS LIVE应用的zaobao.sg频道直播。

该节目由zaobao.sg数码记者刘永健、李丽敏和李宇庭轮流主持，每期邀请新明和晚报的新闻主任和记者们上节目分享当天要闻，与观众进行交流。

主持人李丽敏（左起）、刘永健和李宇庭

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