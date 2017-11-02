德国总统首次对新加坡展开国事访问

新加坡与德国这两个截然不同的国家，因相同的思维和共同战略利益而建立密切关系。这除了为新德两国坚实的双边关系垫下基础，更重要的是为亚细安和欧盟之间有良好合作奠定基础。

德国总统弗兰克-沃尔特·施坦因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）博士星期四抵达我国展开两天的国事访问。这也是德国国家元首首次对新加坡展开国事访问。

施坦因迈尔（61岁）今晚受邀到总统府，出席由哈莉玛总统和她夫婿穆罕默德所设的国宴。

哈莉玛总统致辞时说，德国是新加坡最大的经济伙伴之一，也是我国在国际间“可信任的朋友”。哈莉玛总统与施坦因迈尔会谈后也一致认同，今时今日在反全球化和反融合的情绪浪潮掀起之际，继续倡导自由贸易、多边关系和维持国际法，更显得尤其重要。

作为以出口为主的经济体，贸易是新德两国的命脉，也是双边关系的基石，哈莉玛总统相信，一旦落实欧盟—新加坡自由贸易协定，两国经济伙伴关系将攀上新高点。

施坦因迈尔同样表达他希望自贸协定可尽快落实，也说德国想要继续与新加坡合作。

新加坡与德国在1965年我国独立不久之后正式建交。外交部前天发文告形容德国是一个与我国想法一致的伙伴，新德两国有许多共同利益，而此次国事访问再次肯定两国极佳的关系。

外交部今天的文告则说，两位国家元首都认同，各国对自由贸易维持开放心态很重要，而哈莉玛总统也感谢德国对欧盟—新加坡自由贸易协定的支持。

施坦因迈尔今天下午抵新后前往总统府，在正式欢迎仪式后，分别与哈莉玛总统和李显龙总理会晤。

随同德国总统来新的除了他的夫人埃尔克·比登本德（Elke Budenbender），也包括德国议员、商人和高级政府官员等。

施坦因迈尔明天上午将到国家胡姬园，我国将举行胡姬花命名仪式。他之后会参加由新加坡德国商会举办的商界对话会，之后离新前往澳大利亚。

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