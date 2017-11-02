前非选区议员谢镜丰宣布和妻子离异

曾经担任非选区议员的谢镜丰（47岁）星期四晚上在面簿上公开自己即将和妻子结束21年的夫妻关系。

谢镜丰是国民团结党成员，2001年大选31岁的他初涉政坛，当时是反对党人当中形象较清新和突出的一位。他角逐蔡厝港单选区议席，虽然没有当选，但得票率是落选的反对党参选人中最高的，可担任非选区议员，政治生涯有一个不错的开始。

2003年底，谢镜丰突然爆出拍女佣裸照的风波，而把他告上法庭的不是别人，而是他怀有身孕的妻子。他的妻子在家中电脑偶然发现了家中女佣的一组无上装照片，向警方报案，指自己的丈夫对家中女佣进行性骚扰。

谢镜丰之后向媒体公开自己买了数码相机后，养成了收藏自己裸照的习惯。他当时说，非常欣赏自己的身体，还向媒体展示了他旅行时拍摄的一些个人裸照。

事后，谢镜丰取得妻子的谅解，两人之后育有三名子女。可是他的政治生涯自此并不顺畅，之后的几次大选，都没能当选，得票率也不足以让他以非选区议员身份进入国会。

他星期四晚上在面簿上贴了一段给妻子的公开信中说，11月2日是他们结婚21周年纪念日，也是他们要分开的日子。他说：“这21年里，我们一起成长，变得更亲密，也变得更疏远”。

他感谢妻子和他一起养育了三个可爱的孩子，孩子将交给妻子照顾，两人分开后还是朋友，互相关心并一起抚养孩子直到他们长大成人。

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