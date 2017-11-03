“租用园地计划”大幅扩大 后年将有超过1000个园地供租用

国家公园局启动“蔬果种植总计划”，为民众提供更多空间种植蔬果，现有的“租用园地计划”将大幅度扩大，到了后年，可供民众租用的园地将增至超过1000个，大部分将设组屋区的邻里公园。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今早为园艺园林（HortPark）举行的社区花园节（Community Garden Festival）主持开幕式时，宣布上述消息。

国家公园局去年7月首次在园艺园林推出租用园地计划（allotment gardening scheme），获得热烈响应，拨出的80个园地迅速被抢租一空。国家公园局将在园艺园林另外增加160个租用园地。

除此之外，国家公园局将在2019年之前，陆续把计划推广到10个邻里公园。率先拨出园地供租用的公园，分别是榜鹅公园、金文泰林公园，以及碧山-宏茂桥公园，提供总共200个租用园地。

公众每年只需支付57元，就可拥有2.5平方米的土地，自由种植各种植物与蔬果。园艺园林、即榜鹅公园、金文泰林公园地，即日起供民众申请。碧山-宏茂桥公园拨出的种植园地则今年内开放让公众租用。园地租约每三年必须重新申请。欲知租用园地计划详情，可上网：http://bit.ly/2lL76MY

“蔬果种植总计划”下，国家公园局还会推出一系列措施，推广民间蔬果种植，包括推出更多培训课程，让民众掌握更好的园艺技巧，向民众介绍更多元的蔬果品种，以及更积极展开园艺知识宣导和教育工作。

另一方面，公家公园局今天也宣布从明年1月起从农粮与兽医局手中接管本地胡姬花种植业的管理，以便更好地整合及协调这个行业的发展。详情明年宣布。

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