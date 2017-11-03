资讯通信媒体业转型蓝图聚焦人工智能

在不久的将来，人们可能借助手机上的数码地图和信息，在面积广大的甘榜格南（Kampong Glam）穿街走巷寻找商品和美食，不仅快捷方便，还能获得优惠折扣。

甘榜格南的商家同资讯通信媒体发展局（IMDA）及标新局（SPRING）合作，在多方面采用数码化科技，在提高生产力的同时，让消费者购物时更愉快。

这是今早公布的资讯通信媒体业转型蓝图（Infocomm Media Industry Transformation Map）一部分。

通讯及新闻部长雅国博士今早在资媒局成立一周年庆祝会上致辞时说，我国资讯通信媒体业预计会在2015年至2020年之间，取得6％的复合年均增长率（CAGR）。

到了2020年，预计能创造1万3000份新的专业人员、经理、执行员与技师（PMET）工作。到时，整个业界会聘用21万名员工。

他说：“这意味着，资讯通信媒体业将为企业和员工都带来更多机遇。这与全球经济放缓的大环境形成强烈对比。可是要达到这个目标并不容易，我们会推行一系列全面的策略以达到目标。”

其中一项策略是发展人工智能业。

当局将为本地企业和科技业者配对，针对企业面临的问题研发人工智能解决方案。当局也同时会在三年内培训200多名这方面的人才。

政府也将设立全国语汇库（National Speech Corpus），协助人工智能科技业者制作自动语汇识别（Automatic Speech Recognition）系统，如聊天机器人。

当局也将降低Accreditation@SGD鉴定计划的门槛。

该计划原本只供年收入为1000万元的科技公司申请，现在年收入在1亿元以内的业者也能申请，协助这些具有一定规模的公司开拓市场。

政府也推出零售业数码化计划（Retail Industry Digital Plan），帮助零售商向数码化转型，包括指导商家使用事前已获当局核准的数码技术。

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