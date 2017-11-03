淡滨尼水管爆裂 影响附近水源供应

（联合早报网讯）淡滨尼5道与淡滨尼中2路交界处的工地内发生水管爆裂，巴士转换站和附近食阁水供受影响。

公用事业局在面簿帖文说，今早大约6时接获通报，指淡滨尼5道与淡滨尼中2路交界处的工地发生水管爆裂。当局已派出人员进行维修。维修期间，淡滨尼中2路通往淡滨尼天地（Our Tampines Hub）方向的20米路段也暂时关闭。

据悉，爆裂水管附近的淡滨尼巴士转换站和附近的一间食阁水供受影响，虽然打开水喉还有供水，但水压明显不足，水流很小。

现场也有公用事业局的工作人员为受影响的单位提供援助。

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