公众静坐抗议地铁故障事故频发

数十人在芳林公园静坐，抗议地铁故障事故频发，并对上月的隧道积水事故表达不满。

地铁故障近年来频频发生，上月7日，碧山和布莱德地铁站之间的南北线隧道也发生积水事故，导致南北线部分列车服务中断约14个小时，超过20万名乘客受影响。

有鉴于此，曾经代表革新党出征上届全国大选的吴家和在网上召集公众，并于今午4时30分在芳林公园发起两个小时的静坐抗议活动。

活动一开始，现场就已聚集数十名公众，以静坐的方式表达对地铁故障事故的不满。

以无党籍人士身份参加上届全国大选的韩慧慧，也出席了抗议活动。

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