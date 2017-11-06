放贷人（修正）法案一读 避免借贷过多情况

（早报讯）预计明年第四季起，年薪超过两万的借贷者无论向多少家放贷商借钱，借贷总额只能以六个月收入为限，年薪少于2万元者只能借最多3000元，避免他们借贷过多。

现有条例只规定借贷者在每家放贷商的借贷顶限，却没限制可以向多少家公司借贷。

借贷者将受到放贷人（修正）法案更多的保护，比如放贷商必须先取得放贷商信贷资料中心（Moneylenders Credit Bureau）的信用报告，一旦知道借贷者已向其他放贷商借贷，就只能根据上述借贷顶限，拒绝或允许部分借贷。

放贷人（修正）法案今天在国会由律政部兼财政部高级政务部长英兰妮提出一读。法案料明年一月提出二读和三读，预计明年第四季生效。

除了更保护借贷者，修正的另两个目的是加强对放贷商的管制，以及让放贷业更专业化。

2014年7月成立的检讨借贷管制框架的咨询委员会，向律政部作了15项提议，政府已接受其中12项，并从2015年7月逐步推行。

针对加强对放贷商的管制，法案规定放贷商如要聘请员工或助手，或有大股东加入公司，必须先取得当局批准，这是要避免有相关案底的人加入放贷业。

此外，为了加强放贷业的透明，确保它们有良好的管理，法案也规定放贷商成立公司，每年提交已审定账目给放贷人注册局（Registry of Moneylenders）。

本地目前有160个放贷公司，超过三分之二已注册成公司，剩余的为独资或合伙经营公司。

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