跨境铁路法案委任陆交局为指定安全机构

（早报讯）新的跨境铁路法案将委任陆路交通管理局为跨境铁路安全机构，在出现恐怖袭击或自然灾害等干扰铁路服务的情况时，负责协调本地及跨境所有安全措施及行动。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明今天在国会上为跨境铁路法案提出二读后，提出将授权给陆交局负责安全方面的操作。“这是因为陆交局在负责我国公共交通的安全方面很有经验。”

黄志明也宣布跨境铁路法案已交由国会特选委员会审查。国会也要求公众针对法案向国会特选委员会提出书面陈情，以完善法案的条文，再提呈给国会三读通过。

特选委员会以国会议长陈川仁为首，成员包括黄志明、政府国会交通委员会主席司徒宇斌（波东巴西区议员）、全国交通工友联合会执行秘书杨益财（丹戎巴葛集选区议员）、政府国会交通委员会成员钟丽慧（淡滨尼集选区议员）、教育部兼社会及家庭发展部高级政务次长费绍尔博士、三巴旺集选区议员维凯以及阿裕尼集选区议员刘程强。

新的跨境铁路法案将授权陆路交通管理局负责监管新隆高铁和新柔地铁等跨境项目，以及委任业者负责建设、营运、管理和维修等相关事务。

全长约350公里长的新隆高铁，预计在2026年底前投入运作，届时往返我国和吉隆坡只需90分钟。陆交局于9月成立全资子公司负责推行高铁计划，并预计在今年底为高铁资产管理公司进行招标。

新柔地铁系统则预计在2024年底前启用。SMRT9月与马国基建公司Prasarana签署谅解备忘录筹组合资营运公司，两国预计今年底签署新柔地铁双边协定。

免费试阅14天