非礼罪犯或卖淫者不能在按摩院工作

（早报讯）在重新立定的按摩院法令下，曾因非礼被定罪者，或曾参与卖淫活动者，将不被允许在按摩院里工作。

国会星期一就按摩院法案进行二读。内政部第二部长杨莉明说，政府必须对无照经营按摩院者采取更严厉的执法行动，而针对持执照的正当按摩院，政府将采取更为调准（calibrated）的态度。

她提供的数据显示，单在去年，持执照的按摩院当中，涉及卖淫等非法活动的个案占少于3％；在无照营业者当中的比率则高达40％。

目前在我国持执照营业的按摩院约有1200家，约四分之一在组屋区营业，其余在非住宅区。无执照按摩院的数量在2013年至2016年间增加40％。

在重新立定的按摩院法令下，无照经营业者面对的刑罚，将从现有的最多1000元罚款，提高至最多1万元罚款或监禁最多两年，或两者兼施。重犯者的刑罚也增一倍至罚款最多2万元，或监禁最多五年，或两者兼施。

内政部也将制定一些措施，确保一些“不适合营业者”无法经营按摩院生意或在按摩院里工作。

这包括扩大现有的执照审核范围，从提出申请者和持有执照者，扩大至包括所有可做出商业决定的人。若内政部认为这些相关人士“不适合、不正当”，当局可拒绝发出营业执照，也可吊销现有执照。

杨莉明说，警方稍迟将在网站公布这方面的标准和需求。但她在提到按摩院聘用的员工不能是“不适合、不正当”时，举例说如果该员工之前曾参与卖淫活动，或曾因非礼等严重罪行被定罪，那这个员工就不被允许在按摩院里工作。

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