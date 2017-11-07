发现地铁南北线积水及电弧事件为同一名SMRT车长

（早报讯）第一时间发现地铁南北线隧道积水以及轨道产生“电弧”火花现象为同一名SMRT车长，这名车长在发现问题后立即通报负责人。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天下午在国会上针对上个月7日发生的地铁隧道积水及其他相关事件发表部长声明，透露以上信息。

这名车长是在下午5时14分通报碧山站与布莱德站之间的南向隧道出现积水现象，之后再通报滨海湾站和莱佛士坊站之间的轨道产生“电弧”火花。

针对积水事件，布莱德站站长是在车长报案后，在大约5时27分通报碧山站与布莱德站之间的北向轨道同样积水。SMRT控制中心接着暂停大巴窑站与宏茂桥站之间的列车服务。

许文远说：“虽然积水部分只介于碧山站和布莱德站，但暂停服务的范围必须更大，让列车能在有转向轨的地铁站切换轨道。”

至于积水事件，许文远透露，当天下午5时38分，轨道最深处的积水几乎已触碰到正在通电的供电轨。“根据系统的设计，如果水位超过供电轨，供电轨就会自行断电。”

不过为了安全考量，SMRT在5时58分切断受影响轨道的所有电源，所有乘客当时也已安全回到地铁站。

许文远也透露，积水足足有一米深，并覆盖双向轨道大约100米。“尽管有公用事业局和民防部队的协助，仍无法及时清掉积水，让列车服务在隔天早上恢复运作。”

积水迟至隔天早上11时零6分才清至安全水平，在完成多项安全及操作测试后才在下午1时36分恢复运作。

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