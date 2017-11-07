许文远：控制水泵的浮动开关并无故障

（早报讯）进一步调查发现，碧山地铁站附近的抽水系统失灵，并非轨道底下集水池内控制水泵操作的浮动开关出现故障，与早前的初步发现有异。

超过10名议员今天在国会上针对上个月7日地铁隧道淹水一事提出问题，基础建设统筹部长兼交通部长许文远回应时透露以上消息，并指陆路交通管理局仍在调查当时浮动开关为何没有正常操作。

陆交局和SMRT在本月16日的记者会上公布调查结果时指出，控制水泵操作的浮动开关（float switches）相信早已出现故障，但没人发现，而且周围积满污泥和杂物，结果导致雨水泛滥，最终溢入隧道。

许文远今天在国会发言时说，新科动力（ST Kinetics）子公司新加坡测试（Singapore Test Services）进行的独立调查发现，抽水系统的全部五个浮动开关都能独自操作，并没有故障，但事发当天为何没有正常操作仍未确定。

许文远指出，轨道底下集水池原本不应有污泥和杂物，才能发挥作用，而维修人员本应能轻易发现集水池是否已填满。

他说，事发当天，集水池在下雨之前就已填满，这是维修上的疏失。

“地铁隧道积水的事件是完全可避免的，根本不应该发生。事件不是因为预防淹水措施不足，也不是因为雨势异常的大，而是因为负责碧山站抽水系统的SMRT维修团队没有尽好本分所致。”

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