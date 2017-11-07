许文远：SMRT六名停职员工有三人服务超过20年

（早报讯）因地铁隧道淹水事故被SMRT停职的六名员工年资不一，有三人已在SMRT工作超过20年。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在国会上回应议员提问时透露被停职员工在SMRT的年资。

这六人包括一名经理、一名工程主管，以及四名维修员工。其中三人已在SMRT工作超过20年，包括一名已超过28年。其余三人中，有两人在SMRT工作六年和八年，另一人只加入SMRT超过一年。

许文远指出，工程主管和维修员工负责三巴旺站至多美歌站等15个地铁站的抽水系统与其他设施的维修工作，而经理则负责确保维修工作妥当完成。这六人目前正在协助SMRT进行调查。

许文远也透露，SMRT已联系全国交通工会联合会，并向工会保证将按正当法律程序处置这六名停职员工。

SMRT前天发文告说，维修团队上报最近的一次检修水泵是今年7月13日，但调查发现，从去年12月至今年6月间的维修记录，被团队做了手脚，水泵在这段期间并没有检修。

SMRT表示，将对六人采取纪律处分。与此同时，SMRT也对另七名建筑与设施部门的管理层职员，就他们的监管责任展开聆讯。七人当中，有两人是副总裁级别。

SMRT早前也发出内部电邮给地铁职员，要求没有遵从公司规定或程序办事的员工坦承疏漏，并设下“特赦”期限，凡在最迟11月3日“招认”，公司将既往不咎。过了“特赦”期限后，则将展开大规模的内部审查，到时就会向工作上有疏漏的员工追究责任。

文告提到，SMRT已接到建筑与设施部门的几份“招供书”，内容涉及职员没有进行定期维修。有关的调查正在进行中。

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