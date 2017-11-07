许文远：另两地铁站水泵也状况不佳

（早报讯）除了碧山地铁站，东西线上另两个地铁站的水泵系统也已处于不能继续使用的状态，SMRT目前正在针对有关的维修团队进行调查。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远中午就碧山地铁隧道积水事故发表部长声明时透露，SMRT在事故发生后也检查了另四个带有隧道地面开口设计的地铁站（红山、景万岸、劳明达及樟宜）的水泵系统。

结果发现，劳明达（Lavender）的4个水泵就有3个已处于不能再使用的状态，景万岸（Kembangan）的8个水泵则有2个状况有问题。

SMRT目前正在调查负责维修这些水泵系统的维修团队，他们都来自建筑与设施维修部门。该部门的前副总裁黄德富已被停职，另六名管理层职员也因没有履行监督责任而被停职。他们包括黄德富之前的上一任副总裁、一个总工程师、一个副总监及三个经理。

此外，许文远也透露，除了建筑与设施维修部门，SMRT并没有在负责维修地铁、信号与通讯系统、轨道与轨边设备和电力系统的核心铁路维修与工程部门，发现有任何伪造维修记录或玩忽职守的证据。

他说，作为监管者，陆路交通管理局也将个别评估SMRT有关渎职和伪造记录的调查。

他也指出，虽然陆交局还需多几个星期才能完成调查，但10月7日事故的事实并不复杂，而且导因也很清楚，因此交通部决定不召开调查委员会。

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