许文远：已采取行动确保隧道积水事故不重演

（早报讯）SMRT和陆路交通管理局在碧山地铁隧道积水事故发生后，马上采取了一系列行动，确保事故不再重演。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远在部长声明中透露，SMRT在事后已更换了碧山集水池内控制水泵操作的所有浮动开关（float switches）。

陆交局也更换了碧山站的水泵，改用可处理含更多沉积物的水泵，并安装额外的浮动开关，增强系统的防水能力。

此外，也增设了新的雷达传感器，独立监测集水池的水位。水泵控制面板也迁移到远离轨道的地方，以方便工作人员在列车运作期间操作水泵。当局也在清除集水池内的淤泥和杂物。

许文远说：“SMRT将采取迅速和严厉的行动，铲除任何不正当的做法，防止事故重演。”

SMRT已重组了监管防水系统维修工作的部门，委任地铁站营运总监萧铫纬为建筑与设施总监，接替前维修副总裁黄德富的职务。

它也把原定每三个月进行一次的检修，改为每月一次，并收紧了积水恢复计划，准备加强与民防部队和公用事业局的协作，定期举行演习。

此外，公司也添购额外紧急器材如便携式水泵，加强紧急应对能力。它也邀请台北捷运系统的一组专家，对其运作进行彻底和独立检讨，协助消除任何缺失，并提出改善系统管理、工程与维修方面的建议。

SMRT也将在新任主席佘文民的领导下，在整个机构培养更强的问责文化、拥有权和公开呈报的做法。这包括加强内部流程与职员轮调与更换，以强化管理方面的监督，特别是对晚间工程的监督，避免延迟通报；也加强主管的培训，把资深主管的花红和奖励与他们团队的表现和审计结果挂钩。



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