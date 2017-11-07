许文远：培养正确公司文化 人人有责

（早报讯）针对SMRT所存在的“根深蒂固的企业文化问题”，基础建设统筹部长兼交通部长许文远强调培养正确文化应是大家的责任，包括管理层以及员工。

SMRT总裁郭木财是在上个月16日为积水事件召开的SMRT会议上指出，公司内存有“根深蒂固的企业文化问题”。

许文远在国会上指出，将指望SMRT管理层为专业性和卓越性设下正确的基调，以配合目前正在实施的审查系统。

他说：“这就是新加坡的方式……员工和管理层共同负责企业的成功。当我们提及‘文化’，我们指的是整个企业的文化。这包括管理层的价值观和作业方式，以及员工的价值观和作业方式。”

许文远也指出，新上任的SMRT主席佘文民已公开表明公司对监督以及维修方面的疏忽“零容忍”，另外也会针对维修记录和作业方式展开全面审查，揭发任何疏忽和不当。

佘文民也透露董事会将检讨高层，包括总裁以及相关负责人的薪水。

许文远说：“这应该是正确的方式。我表扬主席采取这些措施，他也强调设立正确的专业与卓越文化应该是管理层的责任。（凡事）应该从高层开始。”

许文远也对佘文民有意改变SMRT文化的决心与努力给予肯定。“有了管理层和员工的支持，我有信心他会成功。”

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