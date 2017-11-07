许文远：陆交局将与SMRT联合成立督查小组

（早报讯）陆路交通管理局将和SMRT联合成立一支督查小组，以配合SMRT内部的审查机制，进一步确保审查能严谨进行，尽早发现维修方面的不足，避免故障发生。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在国会上回应议员提问时指出，为辅助SMRT的内部审查机制，他已吩咐陆交局和SMRT成立一支联合督查小组（Joint Readiness Inspection team）。

他也透露，在SMRT主席佘文民的要求下，新科动力（ST Kinetics）已让执行副主席兼首席技术官郭威安博士从下个月18日起到SMRT报到，负责领导SMRT扩大的审查团队。

郭威安负责的审查团队将直接向SMRT董事会汇报。他也会是联合督查小组的其中一名领导，并会向陆交局和SMRT的联合技术委员会汇报。

许文远也提到了陆交局在地铁方面所扮演的三个角色，分别负责监管业者、发展基础设施，以及管理地铁资产。

他指出，在监管方面，陆交局设定了业者须遵循的运作和维修表现标准，并会定期进行审查，确保业者达标。

他也说，预防淹水系统由于构造较简单，因此所面对的“风险”不如其他的关键地铁系统高，但当局今年9月29日与SMRT开会时曾强调了抽水系统维修的重要性。

SMRT已准备进行检查，并向陆交局汇报有哪些水泵应更换，但隧道淹水事故却在检查完成前便发生。

许文远说：“在目前的监管框架下，陆交局人员并没有疏失或失误……但没有任何监管措施能完全避免刻意掩饰错误与疏失的行为，尤其是由一组人所策划的这类行为。”

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