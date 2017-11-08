卫生部助私人业者 上载国家电子健康记录

（早报讯）国人到公共医院和私人家庭医生诊所就医是非常普遍的事，但往返于公共和私人领域的医疗机构，可能导致个人的电子病史记录不全，因为有些私人诊所至今没有把病人资料上载至国家电子健康记录这个中央系统。

为了鼓励私人业者也对国家电子健康记录（National Electronic Health Record，简称NEHR）有所贡献，卫生部拨款2000万元，为那些在2019年6月或更早之前就开始贡献资料给NEHR的业者，津贴它们提升诊所电脑系统所需承担的部分成本。

除了这项在“早期上载奖励”（Early Contribution Incentive）计划下提供的拨款，卫生部和卫生部控股属下的综合保健信息系统公司（Integrated Health Information Systems，简称IHiS）也会通过举办工作坊和提供技术支援等，协助私人业者尽快为NEHR贡献资料。

要让私人诊所或疗养院等能上载资料至NEHR，并不意味着这些机构的人员得花很多时间输入资料，而是提升电脑系统，让这些机构原有的系统可衔接至NEHR，在系统后端自动传送资料。

卫生部长颜金勇星期三上午在宣布这项新津贴计划时以一个实例说明NEHR的重要。

有一名男子之前在陷入昏迷后，被救护车送抵陈笃生医院的急诊部，之后被发现脑部有出血的情况。尽管男子已无法与外界沟通，院方也没有找到联系他家人的资料，但急诊医生通过NEHR发现男子最近因心脏问题，开始服用抗凝固剂，因而降低血液凝固的能力。有了这个资料，医生因此能针对男子的情况，配给适合的疗法，让男子更快能康复。

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