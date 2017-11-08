凯德集团第三季净利上涨28.1％

（早报讯）凯德集团（CapitaLand）2017财年第三季的净利同比上涨28.1％至3亿1695万元，营收则同比上升9.7％至15亿零723万元。

集团今天早上公布截至今年9月底的第三季业绩报告。

报告指出，净利上升是因为金鞋停车场、福南中心的服务公寓部分以及上海馨乐庭碧云（Citadines Biyun Shanghai ）的公允增值（fair value gain）提高，加上Wilkie Edge大厦、凯德广场安贞和凯德集团越南一号商业基金（CapitaLand Vietnam Commercial Fund I）六成股权的投资组合增值（portfolio gain）上升。

此外，新加坡的发展项目取得更高收益，加上刚收购或开幕的商场和服务公寓的租金收入增加，都是推高营收的部分原因。

集团第三季的营运净利（Operating PATMI）为2亿零450万元，同比下跌18.8％。息税前盈利（EBIT）为7亿9350万元，上升60.5％。

第三季的每股盈利为7.5分，比去年同期的5.8分稍多。每股净资产值为4.29元。

集团并没宣布在第三季派发股息。

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