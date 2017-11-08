应对人口老龄化 医疗业推出转型蓝图

卫生部接下来将吸引更多本地人加入医疗护理行业，壮大医疗工作队伍，同时结合创新科技和私人业者合作，更好地应对未来的医疗挑战。

我国医疗护理服务必须跟上社会老龄化的步伐，卫生部为此制定三大转型方向，并推出医疗保健行业转型蓝图，以便能从容应对未来国人更复杂多元的医疗需求。

卫生部接下来将把工作重点从医疗护理转移至全民健康；把病患护理从医院转向社区；同时也把原本着重的医疗服务质量，转型为对服务价值的追求，确保业者能以可持续发展的方式，为国人提供有效和可负担得起的医疗服务。

卫生部长颜金勇今早为首届未来医疗大会（FutureHealth Conference）致辞时表明上述观点。

他指出，人才培养和人力资源是其中一大策略。卫生部将开辟多重途径协助中途转业者在医疗领域寻求新机遇，也将提供更多培训提升医疗从业员的专业技能，进而提高生产力。

卫生部将鼓励业者运用更多科技手段，促进创新和改善工作流程，让医护人员的工作重心以病患为主，也减轻年长员工的体力消耗。

颜金勇也透露，接下来将通过新的基层医疗网络（Primary Care Network）计划，协助私人家庭医生以团队合作的形式，在社区中照顾慢性疾病患者。同时加大私人业者在日益扩大的年长者护理服务市场中的参与度。

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