（早报讯） 美国股市道琼斯工业指数在良好企业业绩的推动下，周二连续第四日创新高，但标准普尔500指数和纳斯达克指数稍有下滑。

道指收高0.04％至2万3557.23点；标普500指数收低0.02％至2590.64点；纳指下跌0.27％至6767.78点。

今日可关注的股票如下：

1.鹏瑞利置地集团（Perennial Real Estate Holdings）2017财年第三季净利大涨至1692万元，远超去年同期的42万5000元，增幅为3881％。第三季营收为2044万元，同比下跌41.8％。

每股盈利为1.02分；每股净资产值为1.636元。公司没有为第三季派发股息。

2.新科工程（ST Engineering）今年第三季的净利猛增67.5％至1亿2840万元，营收为16亿2000万元，稍微比去年同期的16亿1000万元高。每股盈利为4.12分。

3.联盟矿产（Alliance Mineral）已完成配售1790万股给宝威控股（Burwill Commodity），公司发行股票因此增加到5亿5560万股。宝威控股分四次收购这些股票，最后一次为10月底。

4.新海逸（SingHaiyi）2018财年第二季净利同比上升58.8％至620万元，半年净利则增加两倍至2440万元。第二季营收为1亿零670万元，远超去年同期的1330万元。半年营收为3亿8960万元，远超去年同期的2400万元。

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