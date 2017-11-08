淡马锡工院开1500个学额 免费让校友进修

（早报讯）淡马锡理工学院将在明年提供超过100项课程让校友免费报读，共有1500个学额开放申请。

上述免费课程属于技能创前程新兴技能系列（SkillsFuture Series）课程的一部分。淡马锡理工学院是首个为校友推出免费课程的理工学院。

淡马锡理工学院今早发布文告表示，为进一步推进终身学习，校方决定开办这一系列课程，让已经投入职场的校友回校进修，以掌握符合各行业需求的技能。

教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康上个月宣布，本地高等学府及指定私人培训业者根据政府确定的八个新兴领域，推出了一系列的短期课程，以助工作人士掌握相关的职业技能，为未来经济转型做足准备。八个新兴领域分别是数据分析、金融、科技化服务、数码媒体、网络安全、创业、先进制造技术，及城市方案。

淡马锡理工学院负责领导网络安全课程。它将配合不同国人的学习程度，陆续开办更多这方面的课程。

淡马锡理工学院校友可从明年1月至12月报读课程。在技能创前程新兴技能系列下，淡马锡理工学院推出的每一项课程，会为校友保留多达30％ 的学额，名额先到先得。

公众欲知详情，可上网www.tp.edu.sg/sfseries。

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