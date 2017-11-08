亚洲电视大奖2017名单揭晓

今年的亚洲电视大奖入围名单揭晓，最佳女主角战况激烈，本地阿姐郑惠玉、陈凤玲将迎战港台日三后级人马惠英红、柯佳嬿与篠原涼子。

郑惠玉凭新传媒电视剧《你也可以是天使2》入围，陈凤玲的入围作则是网络剧《2589的距离》。香港影后惠英红参演《人间有情》也顺利入围；台湾柯佳嬿凭《五星级鱼干女》入围。篠原涼子则以读卖电视台的《不顾一切的爱》（Desperate for Love）问鼎奖座。

剩下两席入围由马来西亚钟玉芳（NTV 7《美丽新世界》之《乌鸦》）和台湾刘香慈（民视《阿不拉的三个女人》）瓜分。

本地“老姜”朱厚任也将冲击最佳男配角奖，他是凭网络剧《心魔》入围，对手有台湾演员张震的哥哥张翰，他是演出公视的《浊流》。其他对手包括台湾《通灵少女》（HBO亚洲）的陈慕义。

香港的欧阳震华凭《一屋老友记》成为最佳喜剧演员奖八席入围中唯一的非新加坡代表。这当中的华籍候选人还有《绞索9》（The Noose 9）的蔡恩来、郑良雄，以及《会见议员》（Meet The MP）的温淑安（Oon Shu An）代表。

最佳男主角方面，台湾有三席入围，分别是民视《外乡女》的柯叔元、民视《妈妈不见了》的蔡振南、大爱台《望月》的吴慷仁。

最佳女配角奖，台湾占四席，金马影后杨贵媚（民视《妈妈不见了》）将面对陈淑芳（《五星级鱼干女》）、朱芷瑩（TVBS《遗憾拼图》）等的挑战，另外还有三名新马的马来籍、混种籍演员加入战团。

本地吴振天在最佳娱乐节目主持人双料入围，代表作是AXN亚洲的《惊险大挑战5》（The Amazing Race Asia 5）以及堂堂映画为新传媒U频道拍摄的《这个乡镇好独特》 ，他将与权怡凤（哇哇映画／U频道／《游市集》）一决雌雄。李腾则靠《线人》跨界角逐最佳时事节目主持人奖。

陈洁仪为《吃饱没2》演唱粤语主题曲《指引》，入围最佳主题曲，对手有沈志豪的《十年……你还好吗》主题曲《最美的时光》。

《惊险大挑战5》入围多项，包括和中国湖南卫视的《真正男子汉》争夺最佳真人秀节目，与韩国tvN《周六夜现场9》（Saturday Night Live Korea 9）争夺最佳娱乐节目及最佳改编节目。《游市集》与《这个乡镇好独特》分别入围最佳生活节目、最佳资讯娱乐节目。《绞索9》、《会见议员》则将和《一屋老友记》《周六夜现场9》角逐最佳喜剧节目。

《东陵》（Tanglin）则将和韩国KBS《云画的月光》、MBC《逆贼：偷百姓的盜贼》、SBS《浪漫医生金师傅》、tvN《孤单又灿烂的神-鬼怪》，以及中国剧《三生三世十里桃花》《择天记》争夺最佳电视剧。

第22届亚洲电视大奖将在11月30日及12月1日于新达新加坡（Suntec Singapore）举行颁奖礼。1日颁奖礼门票可在SISTIC购得。

完整报道明天刊《联合早报》。

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