郭木财：SMRT向全体国人道歉

（早报讯）负责维修碧山站水泵系统的维修人员没有按规定办事，他们的主管则假定不会出问题而没有检查，结果让原本在昨天庆祝地铁运作30周年的SMRT蒙上阴影，令全体人员感到羞愧。

SMRT总裁兼首席执行长郭木财今天发函给全体职员提醒，要每一个人深深贯彻诚信、归属感和责任感。

“没有这些（价值观），可能出现可怕的错误。我们很努力才取得现在的成绩，但一些人却没有做对的事，我们无话可说，只能向全体国人道歉。”

郭木财在信件中说：“7日应该是我们庆祝地铁运作30周年，但我们却因几个员工辜负了我们而集体感到羞愧。”

“他们没有做到公司委托他们做的事，主管假定不会有问题，因为以前也从未出过事情，或许他们以为没有人会发现或在意，也或许他们觉得这是别人的问题。”

他提醒职员要紧记教训，从这次事故中学习，改过工作习惯、态度和行为。

“当你看到或觉得哪里有不对的时候，应该挺身而出，纠正或呈报问题。”

SMRT主席佘文民今天下午也到宏茂桥站视察，并与地铁站职员和车长会面。

他说：“SMRT将加强管理和维修团队，强化运作上的纪律，我们将继续灌输强烈的责任感和归属感。也将改善建筑与设施维修工作的审查和监督，从这次事件中吸取教训。”

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