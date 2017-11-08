张志贤：公务员须不分你我　贯彻以人民为中心的思维

公务员应该打破部门间的界限，在思维和行动上，以人民为中心。

主管公共服务的副总理兼国家安全统筹部长张志贤星期三晚上在第四届公共服务领导晚宴上致辞时说，政府部门必须把服务对象的需求摆在优先位置，并集结所需资源。

他指出，即便公务员所属的机构或公务员本身无需对某些结果负责任，但要提供更好的服务意味着在这种情况下，公务员也应该挺身而出。

张志贤说：“我们可能自认是建屋发展局人员、陆路交通管理局工程师，或公用事业局人员，但我们以团队的形式提供服务，并以集体的方式共享荣誉和承担责任。这就是所谓的‘以民为中心’，这也就是作为公共服务一分子的含义。”

他也指出，科技提供了新方式，让公共服务可改变工作流程并改善服务公众的方式。公众使用科技所得到的体验，也意味着他们会期望公务员更快地采用新科技，以提供更好的服务。

今年9月刚接任为公务员首长的叶成昌在致辞时也同样说道：“我们对待自己部门或机构的工作时，不能只是看这个部门想要达成什么目标，也要用整个政府以及整个国家可以达到什么目标来看……这意味着，与其只是守护自己的‘地盘’，我们需要以集体意图，去塑造我们的思维和行动。这意味着，与其划分界限，我们应该寻找合作的契机。这意味着，我不是以自己的成功来思考，而是如何为更深广的意图做出贡献。”

约700名公务员出席今晚在香格里拉大酒店举行的公共服务领导晚宴。

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