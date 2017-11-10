资讯通信科技业技能框架出炉

（早报讯）国人若想出任负责企业数字化营销的公司首席数字官，或成为数据分析专家或网络风险分析师等热门新行业的专才，可参考新推出的技能框架，了解自己可以进修什么课程，掌握所需的核心技能。

通讯及新闻部长雅国博士星期五上午正式推介资讯通信科技业技能框架（Skills Framework for ICT）。这个技能框架涵盖数据、软件和应用，以及销售和营销等七大事业跑道的多达119个职位，并确认超过80个目前所需和新兴的技能。

雅国致辞时指出，我国对资讯通信科技业专才的需求将进一步增加，未来三年需要超过4万2000名专才，政府须确保国人具备从事这些优良工作所需的技能。

他也说，技能框架的出炉对雇员、雇主和培训机构都有利。

可受益于技能框架的雇员除了未来要步入职场的学生、已在资讯通信科技业工作的专才，也包括中途转业者。他们能利用技能框架评估自己对这个领域的兴趣、找寻培训计划以提升技能，为自己向往的工作做好准备。

雅国举例，一名之前接受过媒体和通讯训练，还在哲学、政治学和经济学等课程深造的男子，因为对数据分析感兴趣，在利用政府的技能创前程培训补助修读一个网上培训平台提供的数据科学课程之后，现在还半工半读修读“系统思考”（Systems Thinking）的硕士学位。

尽管之前没有相关的知识，但男子积极学习他向往的行业所需技能，如今他已加入私召车业者优步（Uber），并担任区域行销分析师。

雅国说，雇主则可利用技能框架更好地决定要把培训资源投入在哪个环节，并策划如何招募、发展和管理他们的专才。

公众可上网至www.imtalent.sg/SFforICT，了解完整版的资讯通信科技业技能框架。

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