史蒂芬地铁站地下人行通道 于2020年初开放使用

（早报讯）汤申—东海岸地铁线的史蒂芬转换站在2021年启用前，接该转换站的地下人行通道将在2020年初先开放，让使用于前年底启用的滨海市区线史蒂芬站的居民与学生，无论风雨都能便捷且安全地越过马路到达对面目的地。

市区线史蒂芬站（Stevens）目前与毗邻的新加坡女子学校和圣若瑟书院隔着武吉知马沟渠、武吉知马路、杜尼安路及Wayang Satu汽车天桥。学生在地铁站与学校之间往来需等两次交通灯，而且会遭日晒雨淋。

上述长约60米的地下人行通道建成后，学生便能从史蒂芬站直接从地底通到杜尼安路，陆路交通管理局也打算在通道出口建有盖走道，连接到新加坡女子学校和圣若瑟书院的校门前。

这条地下人行通道的挖掘工程从上个月29日起动工，目前已进行约30％，预计明年1月能完成。陆交局计划在2020年初开放该通道让公众使用，汤申—东海岸线（Thomson-East Coast Line，简称汤东线）的史蒂芬转换站隔年启用时，通道也会与其连接。

为减少对地面上交通流量的干扰，此次挖掘工程也使用了之前用于汤东线合乐站（Havelock）150米地下人行通道的长方形隧道钻凿机。

陆交局今天邀请媒体参观史蒂芬站地下人行通道的挖掘工程。

陆交局汤东线和跨岛线副总署长符永泰向媒体介绍长方形隧道钻凿机功能时指出，合乐站地下人行通道的挖掘工程进行约半年后，已在去年11月顺利完成。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天发面簿贴文提到上述工程使用长方形隧道钻凿机的好处。他也指出，行人虽可从地面往来汤东线和市区线的史蒂芬站，但由于武吉知马路非常繁忙，因此当局决定建造一条地下人行通道。

从2019年至2024年分五个阶段通车的汤东线是我国第六条地铁线，共有31个地铁站。

首阶段竣工的兀兰北、兀兰转换站和兀兰南站已完成约65％的建造工程，衔接这些站的地铁隧道也已挖好，目前正铺建轨道。

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