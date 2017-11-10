合伙人涉欺骗税务局案： 李腾被指将两艺人列为职员

本地艺人李腾的合伙人涉嫌欺骗国内税务局超过百万元津贴案，控方证人李腾继续遭辩方律师攻击。律师指李腾为了符合国内税务局的津贴申请条件，不惜把两名艺人朋友袁帅和张振寰列为公司职员。

合伙人林哲湖（34岁）面对39项欺骗和妨碍司法公正等控状，被指欺骗约127万元生产力及创新优惠计划（Productivity and Innovation Credits，简称PIC）津贴。

审讯今年8月开始，控方以其中四项妨碍司法公正的控状让林哲湖面审，余项暂时搁下。在其中一项控状中，林哲湖涉嫌在去年10月30日左右教唆李腾向警方撒谎。案件今天下午续审，李腾继续接受控方盘问。

李腾是在2012年通过妹妹介绍认识林哲湖，两人是服装公司Micbo Remix Jay（简称MRJ公司）的合伙人。MRJ公司是在2015年5月成立的。

代表林哲湖的巴楚莫汉星律师（Bachoo Mohan Singh）盘问李腾时说，申请PIC津贴的条件之一是公司必须聘用至少三名员工，并且替他们缴交公积金。律师指，李腾为了满足这项要求找来两名艺人朋友袁帅和张振寰“充数”，把他们列为公司职员。

李腾否认那么做，他解释，袁帅和张振寰需要公积金，他于是建议两人替他宣传服饰，由公司支付他们的公积金。但是他之后把这件事交由林哲湖处理，并不知道林哲湖把袁帅和张振寰列在MRJ公司名下。

除了MRJ公司外，李腾还开设过几家潮牌服饰店包括Stage和Groundzero等，引进台湾艺人周杰伦、罗志祥、黄鸿升等的服饰品牌。

免费试阅14天