本地首家活跃乐龄中心正式开幕

设在麦奈雅路的本地首家活跃乐龄中心已投入运作四个月，首三个月已有超过500名活跃乐龄会员加入，每天能为多达57人提供所需的日间看护和复健服务。

名为“广惠肇社区关怀中心”（Kwong Wai Shiu Community Care Centre@McNair）由广惠肇留医院管理，位于麦奈雅路第113座组屋底层，为乐龄提供一站式的复建护理和社交活动。

环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士今早为上述中心主持开幕礼。

除了传授包括预防跌倒在内的保健常识，中心也将举办传统中医讲座，协助乐龄人士保持身心健康。年长者也可以参与中心举办的电脑课程，与社会接轨的同时也能自我充实。

广惠肇留医院未来有计划透过提供接驳巴士接送服务把中心和区内提供的老人科诊所服务、日间看护服务、居家护理服务、疗养院服务等的设施更好地衔接在一起，让加冷黄埔一带的乐龄人士受惠。

新加坡的人口正在迅速老化，到了2030年，每四名新加坡人就会有一名是65岁及以上的年长者。

在前年推出的幸福老龄化行动计划（Action Plan for Successful Ageing）下，政府已有计划最迟在2020年前于新的组屋发展项目中建设十家活跃乐龄中心（Active Ageing Hub）。

除了上述中心，由广惠肇留医院管理的另一活跃乐龄中心设在圣乔治巷（St George's Lane）第25座组屋，面积870平方公尺，预计2019年完工。

海军部村庄未来也将设有活跃乐龄中心。

另一方面，广惠肇留医院今早也和义安理工学院签署了合作备忘录，未来将合作研发出可运用在活跃乐龄中心、乐龄看护中心和疗养院的智能科技，例如游戏和应用等，造福更多乐龄人士。

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