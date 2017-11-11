李总理积极看待美国退出后的TPP：希望大家有决心最终落实协定

李显龙总理说，签署跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的11个国家，在美国退出后仍能达成基本协议，继续推行TPP是一个“很重要的成就”。

他今天下午结束亚太经济合作组织（APEC）行程后，接受随行新加坡媒体访问时指出，美国是TPP最大的成员国，具有重要的战略分量，美国退出后其余11个签署国之间的经济利益、政治和战略考量都有所改变。

“11个成员国必须达成协议，维持以前同意做的事情，并希望在不同的情况之下，大家都还可以得到相当的好处，这很不容易。所以能够达成这个基本的协议是一个很重要的成就。”

美国总统特朗普今年初上任后，迅速宣布美国撤出TPP，导致TPP陷入僵局。包括新加坡、日本、澳大利亚和墨西哥在内的11个签署国多次就如何继续推行TPP进行磋商，但各国之间仍存在分歧。APEC会议举行期间，加拿大总理特鲁多没有按计划出席昨天的TPP国家领导人会议，导致会议临时取消，一度令外界猜测TPP将胎死腹中。

不过，各国官员昨晚临时召开会议磋商后最终达成协议，并于今天召开记者会发表联合声明，同意继续推行TPP绝大部分内容。

被问及是否对TPP最终落实表示乐观时，李总理表示保持“积极态度”。他指出，虽然各国达成基本协议，但距离终点还有一段路要走。

“我希望我们能够有决心，大家能够一起走完这段路程。 ”

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