（早报讯） 美国投资者担心美国总统特朗普的税改计划可能无法实现，导致美国股市上周五稍微下滑。

道琼斯工业指数收跌0.17％至2万3422.21点；标准普尔500指数下挫0.09％至2582.30点；纳斯达克指数收高0.01％至6750.939点。

美国参议院上周四公布的税改方案与众议院的税改建议出现多项分歧，当中包括下调公司税延迟一年实施的部分，这让投资者对税改计划的推行进度感到担忧。

新加坡海峡时报指数上周五微跌3.81点或0.11％至3420.10点。全场总成交量计21亿5710万股，总值13亿3550万元。上升股206，下跌股236只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1.意大利造船集团Fincantieri提出以每股0.25元的价格，收购子公司Vard控股其余股份的献议。Fincantieri目前持有79.34％的Vard股份，并计划在特别股东大会上以所持的所有股份投票支持这项献议。公司计划在完成收购后将Vard控股除牌。

2.全民牙医（Q&M Dental）今年第三季净利同比上升28％至360万元，其牙科诊所和医疗诊所的收入同比上升8％。

3.怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）子公司Platinum Victory将出资6亿1660万美元（约8亿6324万新元），收购越南乳制品公司Vietnam Dairy Products5.53％的股权，相等于8028万5671股。每股收购价为1万越南盾（0.60新元）。

4.和乐集团（HRnet Group）今年第三季净利同比上升20.2％至1070万元。营收同比上升7％至9748万元。每股盈利为1.06分，每股净资产值为29.61分。公司没有宣布派发股息。

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