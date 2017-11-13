金融科技节今早拉开序幕

从脸部识别支付系统、数秒内处理电子保险索赔，到通过虚拟实境观察未来工作方式，多家机构在今年的金融科技节展现最新科技发展，让个人及各家企业日后受益。

第二届新加坡金融科技节今早在威士（Visa）的创新中心拉开序幕。24家机构将通过“走访创新实验室”活动，展示金融科技创新成果。

星展集团在位于启汇城（Fusionopolis）一带的Sandcrawler大厦内的创新中心DBS Asia X设立虚拟实境站，展示未来工作方式，并分享与起步公司合作的解决方案。

渣打银行（Standard Chartered）也在这场活动中展现人工智慧、智能投资顾问（robo-advisory）等方面的进展，显示这如何让客户受惠。

另一方面，不少机构也在金融科技节做出新宣布。中国最大银行卡服务商银联（UnionPay）推出了利用脸部识别技术的支付系统FacePay，让用户将脸部资料输入支付户头。这样一来顾客日后就可自拍付款。

保诚（ Prudential）则推出采用人工智慧和机器学习 （machine-learning）的保险索赔处理系统。客户只需要在网上填写索赔信息，系统可在数秒内处理，之后就能够支付款项。这套系统料在本月底开始处理住院保险索赔。

金融科技节今年吸引超过100个国家的2万5000逾人参与，明天至星期四会在新加坡博览中心举办展览及讨论会。活动由新加坡金融管理局、新加坡银行公会（ABS）及新加坡展览集团（SingEx）联合主办。

免费试阅14天