李总理：亚细安应把握科技机遇 为民谋利

（早报讯）亚细安成员国应赶乘科技和全球化的列车，把握这方面的机遇，为人民创造就业机会并实现经济增长。

在菲律宾马尼拉出席亚细安峰会的李显龙总理今天上午在集体大会上致辞时呼吁，亚细安个成员国应竭力确保这个区域组织具关联性、竞争力，并保持繁荣。李总理就此提出四点倡议，其中包括让亚细安迎上全球科技变革势头，从中受惠。

李总理指出，亚细安不但拥有全球增速最快的互联网市场之一，在人口结构上，亚细安的6亿多人口以年轻人居多，中产阶级也不断壮大。

李总理说：“亚细安成员国人民大多精通网络，熟悉科技，对创新的适应能力也强。”

李总理也呼吁亚细安各国力挽反全球化和保护主义的狂澜，继续推动经济整合。李总理指出，亚细安应继续致力维护现有的多边、以规则为基础和贸易开放的体系，并努力达成高素质、让企业和人民受益的贸易协定。

区域恐怖威胁近年来加剧。随着恐怖组织伊斯兰国在中东失利，李总理提醒各国，回返东南亚的武装分子人数可能增加。

李总理强调，各国应加强反恐合作。他说：“执法机构应继续紧密协调，交换及时情报。”李总理也对亚细安10国今年9月为打击激进主义和暴力极端主义抬头而发表的《马尼拉宣言》表示欢迎。

谈及朝鲜半岛局势和南中国海等区域和国际关注的课题时，李总理强调亚细安应在这些课题上保持团结和公信力。他也指出，各国应继续力求采取军队之间实际的信心建立措施，缓解紧张局势和减低误判风险。

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