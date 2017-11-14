（早报讯） 美国股市周一收高，但升幅受大幅下跌的美国通用电气公司股价拖累。

道琼斯工业指数收高0.07％至2万3439.7点；标准普尔500指数收升0.1％至2584.84点；纳斯达克指数上升0.1％至6757.60点。

通用电气（GE）是最多美国投资者持有的股票之一，公司日前宣布把每股24美分的股息，减半至12美分，导致股价在周一下滑6％至五年最低水平。

本地股市方面，新加坡海峡时报指数昨天收报3419.13点，微跌0.03％或0.97点。全场总成交量计22亿4400万股，总值12亿1760万元。全日股价升多跌少，上升股251只，下跌股217只。

今日可关注的股票如下：

1. Delfi今年第三季净利同比下跌44.1％至332万美元（约465新元），营收则同比上升1.5％至8790万美元。每股盈利为0.54美分，比去年的0.94美分少了约一半。公司没有为宣布派发股息。

2. 金光农业（Golden Agri）今年第三季净利同比大跌70.8％至1亿零311万美元，营收则同比上涨10.7％至55亿8450万美元。每股盈利为0.81美分，远低于去年同期的2.77美分。公司没有为宣布派发股息。

3.都汇置地（Capital World）今年第一季净利同比上涨34％至1971万令吉，营收同比上升60％至4416万令吉。每股盈利为1.55仙，比去年同期的1.37仙稍高。公司没有为宣布派发股息。

4.银丰当（MoneyMax）子公司Cash Online今天宣布与马来西亚CMS Top控股公司和四名投资者签署协议，以一共5660万令吉（1830万新元）收购13家公司的部分股权。这是为了进一步发展公司在马国的当铺业务。

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